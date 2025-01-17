Konut Fiyat Endeksi'nde artış

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi'nin (KFE), Aralık 2024 verileri açıklandı.

Buna göre Konut Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 158,5 oldu.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 10,4 oldu.

Üç büyük il için Konut Fiyat Endeksi değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 34,4 ve İzmir'de yüzde 25,2 yükseldi.