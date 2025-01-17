Konut Fiyat Endeksi'nde artış

Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2024'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 29,4 arttı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konut Fiyat Endeksi'nde artış
Yayınlanma:

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi'nin (KFE), Aralık 2024 verileri açıklandı.

Buna göre Konut Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 158,5 oldu.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 10,4 oldu.

Üç büyük il için Konut Fiyat Endeksi değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 34,4 ve İzmir'de yüzde 25,2 yükseldi.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varİşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Konut fiyat endeksi ekonomi ev fiyatları
Günün Manşetleri
DEM Parti heyetinden açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı
Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi
"Türkiye’nin geleceği için en önemli adım"
İsrail, ateşkes anlaşmasının onayını erteledi
Teğmenlerle ilgili son dakika açıklaması
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
62 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
13 askerin öldüğü doğrulandı 13 askerin öldüğü doğrulandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
DEM Parti heyetinden açıklama DEM Parti heyetinden açıklama
Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi