İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Uşak-İzmir kara yolu Gediz Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.Y'nin kullandığı 35 Z 3335 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden B.P. idaresindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Vali Naci Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

Naci Aktaş, "Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Naci Aktaş, yaralıların durumu hakkında Başhekim Tarık Acar'dan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Aktaş, ardından hastanenin önünde bekleyen yaralı yakınlarına sağlık durumları hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.