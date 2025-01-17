Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi! Ankara'da kan donduran olay

Başkent Ankara'da feci bir olay meydana geldi. Tartıştığı erkek arkadaşının kullandığı otomobilden atlayan 27 yaşındaki İ.Ö, seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İ.Ö'nün erkek arkadaşı ile diğer araç sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi! Ankara'da kan donduran olay
Yayınlanma:

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Dumlupınar Bulvarı oldu.

İddiaya göre, Ankara-Eskişehir istikametinde ilerleyen 06 CRS 718 plakalı otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö, aracı kullanan ve ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından İ.Ö, seyir halindeki araçtan atladı. Başını asfalt zemine vurarak 4 şeritli yolda savrulan İ.Ö'ye aynı istikamette ilerleyen 34 AF 8738 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İ.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, inceleme sonrası morga gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İ.Ö'nün erkek arkadaşı ile diğer araç sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar varBursa'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara trafik kazası son dakika
Günün Manşetleri
DEM Parti heyetinden açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi
"Türkiye’nin geleceği için en önemli adım"
İsrail, ateşkes anlaşmasının onayını erteledi
Teğmenlerle ilgili son dakika açıklaması
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
62 terörist etkisiz hale getirildi
Siberağ-15 operasyonu: 30 milyar TL’lik vurgun ortaya çıkarıldı
Çok Okunanlar
13 askerin öldüğü doğrulandı 13 askerin öldüğü doğrulandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Emekliye bayram ikramiyesi var mı? İşte kulislerde konuşulanlar Emekliye bayram ikramiyesi var mı? İşte kulislerde konuşulanlar
Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi Otomobilden atladı, feci şekilde can verdi