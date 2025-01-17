Bursa'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mudanya Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Poyraz idaresindeki 16 CAU 42 plakalı otomobil, Sırameşeler Metro İstasyonu duvarına çarptıktan sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarda asılı kaldı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mehmet Poyraz ile Zeyni Poyraz, Muharrem Poyraz ve Fatma Poyraz otomobilde sıkıştı.

Yaralılar, bölgeye giden itfaiye ekiplerini çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Muharrem Poyraz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ederken, diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.