4 şehirde PKK-KCK/PYD-YPG operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 18 şüphelinin "PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım/yataklık ile terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edildi.

Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.