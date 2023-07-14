Konut satışlarında sert düşüş! TÜİK, çarpıcı istatistikleri açıkladı
Türkiye genelinde konut satışlarında sert düşüş yaşandı. Toplam konut satışları haziranda yüzde 44 geriledi, 83 bin 636 konut satıldı. Ayrıca yabancılara konut satışı yüzde 69.6 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü.
Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak kaydedildi.
Yabancılara yapılan konut satışı ise haziran ayında yüzde 69.6 gerileyerek 2 bin 625 adet; ocak-haziran döneminde de yüzde 45.5 azalarak 19 bin 275 olarak gerçekleşti.
Haziranda konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
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