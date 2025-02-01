KOSGEB desteklerinde büyük artış! Üst sınır 10 milyon liraya yükseltildi

KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal desteklerde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile KOSGEB’in destek tutarının üst sınırı, 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, işletmelere büyük bir nefes aldıracak.

ÖNCELİK İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE

Yeni düzenlemeye göre, imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli olarak desteklenecek. KOSGEB tarafından sağlanacak desteklerin kapsamı genişlerken, coğrafi uygulama alanlarına göre destek oranları ve limitler değişebilecek. Bu, KOBİ’lerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre farklı destek oranlarının uygulanacağı anlamına geliyor.

KOSGEB'in destekleyeceği sektörler arasında madencilik, taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi, inşaat, ulaştırma, depolama, telekomünikasyon, bilişim altyapısı gibi birçok önemli alan yer alıyor. Bu geniş sektör yelpazesiyle KOSGEB, KOBİ’lerin birçok farklı alanda gelişmesine olanak tanıyacak.

KOSGEB, KOBİ’lerin gelişimini desteklemek amacıyla önemli bir adım atarak, işletmelere daha yüksek destekler sunmayı hedefliyor. 10 milyon TL'ye kadar çıkabilen finansal destekle, daha fazla KOBİ'nin büyümesi ve sektörel gelişmelerine katkı sağlanması planlanıyor.