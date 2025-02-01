TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen 5 teğmen ve avukatlarından ilk açıklama geldi. Teğmenler, kararın ardından 'Vatan sağ olsun' derken, avukatların açıklamasında "Bu yargılama tarihe, 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
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Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni soruşturmasında, 5 teğmen ve 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Teğmenler, kararı, gazeteci Müyesser Yıldız'a değerlendirdi. Yıldız, teğmenlerin "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" dediğini aktardı.

İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de Atatürk'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz.

İhraç edilen teğmenlerin avukatları da kararın ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu yargılama tarihe, 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir.” İfadeleri kullanıldı. değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır. Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir." ifadeleri kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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