KPSS şartı aranmaksızın herkes başvurabilir! İBB 160 personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KPSS şartı aranmadan 160 kamu personeli alınacak. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre başvurular başladı. İşte aranan personeller...
Kamuya 160 personel alınacak. Üstelik KPSS şartı aranmadan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışacak kamu personellerinin alımı için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden alım ilanları yayınlandı. Son başvuru tarihi ise 5 Temmuz.
ÖZEL GÜNEVLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
İBB özel güvenlik görevlisi olarak 100 kişi alacak. Başvuran adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanunun 10. maddesindeki şartları taşımak
- Valilik onaylı Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak
- En az 1 yıl deneyim sahibi olmak
ÖĞRETMEN - USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU ŞARTLARI
İBB, öğretmen - usta öğretici sıfatıyla 60 işçi alacak. Adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:
- İlgili Yüksek Lisans programından mezun olmak
- En az 2 yıl deneyimli olmak
KAYNAK: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/