Kredi alacaklara kötü haber! Ünlü ekonomist açıkladı...

Moodys'in Cuma gecesi verdiği Türkiye kararının ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var" diyen Demirtaş, 2024'te Türkiye'nin karşılaşacağı sorunları dört madde halinde özetledi:

İşsizlik Artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek. Zombi şirketler batacak. Kredi daha da zor bulunacak. Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

'2025 YILI DAHA İYİ OLACAK'

Yapısal reformların yapılması ve doğru para politikasına devam edilmesi halinde yılın ikinci yarısında hafif kıpırdanmanın başlayacağını dile getiren Demirtaş, bu şartlar altında 2025 yılının daha iyi olacağına vurgu yaptı.

Madalyonun diğer yüzüne de değinen Demirtaş, yapısal reformlarların yapılmaması veya yarıda kesilmesi halinde yaşanacak 'acı'nın devam edeceğini kaydetti:

Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım.