Kredi Borçları Arttı! 1 Milyon 100 Bin Kişi Yasal Takibe Alındı

Gelir dağılımında bozulma bireysel kredi kullanımını artırdı. Son bir yılda 1 mlyon 80 bin kişi bankalardan kredi kullandı. Borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı ocak-ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi oldu.

Kredi Borçları Arttı! 1 Milyon 100 Bin Kişi Yasal Takibe Alındı
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Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Ocak-ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi yasal takibe takıldı. böylece kredisini ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 3 milyon 836 bin 53 kişiye yükseldi.

Son bir yılda kredi kullanan kişi sayısı ise 1.8 milyon kişi artış gösterdi. Kredi kullananların toplamı ise 39 milyon 300 bin oldu.

Öte yandan yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 67 oranında artarak 2 trilyon 556 milyar liraya, bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 140 oranında artarak 1 trilyon 73 milyar liraya çıktı.

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# kredi borcu
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