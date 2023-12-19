Kredi Borçları Arttı! 1 Milyon 100 Bin Kişi Yasal Takibe Alındı

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Ocak-ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi yasal takibe takıldı. böylece kredisini ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 3 milyon 836 bin 53 kişiye yükseldi.

Son bir yılda kredi kullanan kişi sayısı ise 1.8 milyon kişi artış gösterdi. Kredi kullananların toplamı ise 39 milyon 300 bin oldu.

Öte yandan yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 67 oranında artarak 2 trilyon 556 milyar liraya, bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 140 oranında artarak 1 trilyon 73 milyar liraya çıktı.