Fenerbahçe'de Dzeko Şoku! Derbi Öncesi Sakatlandığı Açıklandı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan Dzeko'nun sakatlandığı açıklandı. Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede dinlendirilecek olan Dzeko'nun Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dzeko Şoku! Derbi Öncesi Sakatlandığı Açıklandı
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Fenerbahçe'ye zorlu Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi dünyaca ünlü golcüsü Dzeko'dan kötü haber geldi.

Dün yapılan antrenman sonrası ağrı hisseden Dzeko'nun sağlık durumuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, hastanede MR görüntülemesi yapılan Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Dzeko Galatasaray Derbisinde Oynayabilecek Mi?

Fenerbahçe'de Dzeko'nun sakatlığı, akıllara yıldız futbolcunun 24 ve 29 Aralık'taki Galatasaray maçlarında oynayıp oynayamayacağı şüphesini getirdi.

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olup olmayacağı bir kaç gün içerisinde netlik kazanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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