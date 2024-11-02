Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur?

Asgari ödeme tutarı, kredi kartı ekstresinde belirtilen aylık borcun belirli bir kısmını ifade eder ve bu tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmesi zorunludur. Eğer asgari ödeme yapılmazsa, banka sözleşmesi gereğince borç gecikmeye girer. Ancak, kredi kartı borcunu sürekli asgari ödeme ile kapatmak bazı riskler barındırır.

1- ASGARİ TUTARIN ÖDENMESİ BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRABİLİR

Kredi kartı borcunun sürekli asgari tutarını ödemek, mevcut borç yükünü artırabilir. Sadece asgari tutarın ödenmesi, kredi kartının yüksek borçlu görünmesine neden olabilir, bu da kredi notuna olumsuz yansır.

2- YETERSİZ KREDİ KARTI YÖNETİMİ AYLIK BORÇLARI ŞİŞİREBİLİR

Sürekli asgari tutarın ödenmesi, borcun her ay faizle katlanarak büyümesine yol açar. Zamanla, yalnızca asgari ödeme yapmak, borcun artmasına ve ödenmesinin zorlaşmasına neden olabilir.

3- ASGARİ ÖDEME, KREDİ KARTI BORCUNA FAİZ YÜKÜ EKLER

Asgari ödeme yapılırken, kalan borç miktarına akdi faiz işlemeye devam eder. Bu nedenle, borç her ay daha da büyür. Asgari ödeme yapmak bazı durumlarda avantajlı olsa da, sürekli bir alışkanlık haline getirilmemelidir.

4- KART LİMİTİ YETERSİZ KALABİLİR

Sadece asgari tutarın ödenmesi, kredi kartı limitinin dolu kalmasına yol açar. Ödenen miktar kadar limit açılır, ancak kartın toplam limiti tam anlamıyla kullanılamaz hale gelir.

Asgari ödeme yapmak, bazı durumlarda geçici olarak rahatlama sağlayabilir, ancak uzun vadede borç yükünü ve faiz maliyetlerini artırır.