Kripto Varlıklarda Düzenleme Son Aşamada

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptı. Şimşek, "Temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek" dedi.

Kripto Varlıklarda Düzenleme Son Aşamada
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Kripto varlıklar için yasal düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldiklerini duyurdu.

Şimşek, "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek" dedi.

Şimşek, düzenlemenin bu aşamada vergiyi odak noktası olarak almayacağını ve konunun ayrıca çalışılacağını belirtti.

Kripto varlıkların geniş anlamda tanımlandığını belirten Şimşek, "Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi." dedi.

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# Kripto para # bitcoin
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