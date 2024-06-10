Kripto ve borsada alım satımda işlem vergisi uygulanacak



Kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınması kesinleşti.



Hisse alım satımından on binde 1 ila 3 arasında işlem vergisi, kripto varlıklarda ise yüzde 2 hizmet bedeli alınması öngörülüyor.



Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alacak.



işlem vergisinin hangi pakette yer alacağı konusu da bu hafta yapılacak ve son şekli verilecek çalışmayla netleşecek.



Ekonomistler kazanca dayalı bir vergilendirmeye de dikkat çekiyor. Ek gelir vergisi sağlanabileceğine işaret ediliyor.



