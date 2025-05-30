Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı itibarıyla %33,3 oranında artırılan bayram ikramiyesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek. İlk ödeme 3 bin TL olarak yapılmış, kalan 1.000 TL fark ise daha sonra yatırılmıştı. Kurban Bayramı’nda ise ödemeler doğrudan 4 bin TL olarak hesaplara geçecek.

İkramiyeler hangi tarihlerde yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, sigortalının bağlı olduğu statüye göre farklı günlerde yapılacak. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre:

4B (Bağ-Kur) emeklileri: 31 Mayıs Cuma

4C (Emekli Sandığı) emeklileri: 1 Haziran Cumartesi

4A (SSK) emeklileri: 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (tahsis numarasına göre)

Kimler ikramiye alacak?

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alan diğer gruplar da yararlanacak. Buna göre;

Emekli aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ya da ölüm geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

Devlet sporcusu unvanına sahip şampiyon sporcular

ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.

Bakan Işıkhan’dan mesaj:

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik mesajında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arefe ile başlayacak. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran Cuma olarak belirlendi. Dört gün sürecek olan bayram, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.