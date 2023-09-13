Kuru incir alım fiyatı artırıldı! Tariş İncir Birliği'nden açıklama
Sezon başında 92 lira olarak açıklanan kuru incir alım fiyatı 120 liraya çıkarıldı. Açıklama Tariş İncir Birliği'nden geldi.
Yağmur yağdı üretici sezonda zarar etmesin diye incir fiyatı değiştirildi.
Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, kameraların karşısına geçti, üreticileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
İklim şartlarındaki değişiklikler göz önüne alındı. Bircan, yönetim kurulu toplantısında kuru incir fiyatında artışa gidildiğini bildirdi.
Birlik, 36-40 adedi 1 kilograma denk gelen A-1 kalite inciri 140 liraya, 101-130 adedi 1 kilograma denk gelen A-11 kalite inciri de 50 liraya alacak.