KYK burs ve kredi miktarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burs miktarını açıkladı.

KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
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2025 yılı KYK bursu ne kadar olacak? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. 2024 yılı boyunca ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi miktarı aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Yüksek lisans öğrencileri için bu miktar 4 bin TL, doktora öğrencileri için ise 6 bin TL olarak uygulanmaktadır. Bu tutarlar, yıl sonuna kadar aynı şekilde ödenmeye devam edecek.

2025’te Burs ve Kredilerde Artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı itibarıyla burs ve kredi miktarlarının yeniden düzenleneceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni düzenlemeyle, lisans öğrencilerinin aylık burs miktarı 3 bin TL’ye yükselecek.

Bu artışın öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. 2025 yılına ilişkin diğer detayların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

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