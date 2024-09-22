Lüks yat ve tekne satışlarında 1,4 milyar liralık vergi kaybı tespit edildi

Lüks tekneler ve yatlar üzerindeki denetimler sıkılaştırıldı. Satışların, beyan edilen bedellerle örtüşmediği belirlendi ve bu süreçte ciddi vergi kayıpları ortaya çıktı. Kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak amacıyla turizm bölgelerinde yapılan yüksek tutarlı harcamalar detaylı bir şekilde incelenmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerini uluslararası bilgi değişimi çerçevesinde toplayarak kendi verileriyle karşılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucu, 2021-2023 yılları arasında çok sayıda satışın beyan edilenden çok daha yüksek bedellerle gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Başkanlık, 3 yıllık dönemde 45 binin üzerinde özel yat ve tekne satışını inceledi. Lüks taşıtların sigorta ve kasko değerleri de denetim kapsamına alındı. Analizlerde, 15 bin gerçek kişi ve 1527 şirketin beyan ettikleri fiyatlarla gerçek satış bedelleri arasında büyük fark bulunduğu saptandı. Para transferleri mercek altına alındı ve kayıt dışı elde edilen toplam 1,4 milyar lira tutarında hasılat olduğu belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi tarafından bu alandaki denetimlerin devam edeceğini ve yeni denetim yöntemlerinin de uygulanmaya başlanacağını duyurdu.