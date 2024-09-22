Şehit askerin yakınları cenazeye yetişmeye çalışırken kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay’ın cenaze törenine katılmak üzere Batman’dan Muş’a giden yakınlarının bulunduğu kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı.

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonetin yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole devrilmesiyle meydana geldiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.