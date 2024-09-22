İzmir Körfezi'nde kirlilik haritası çıktı: Bilim insanları uyardı!

İzmir Körfezi'nin kirlilik seviyesi uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, Körfez’deki kirliliğin kaynağını belirlemek ve önüne geçmek amacıyla bir çalışma başlattı.

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İzmir Körfezi'nde kirlilik haritası çıktı: Bilim insanları uyardı!
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İzmir Körfezi'nin kirlilik seviyesi uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, Körfez’deki kirliliğin kaynağını belirlemek ve önüne geçmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Çalışmada, uydu görüntüleri kullanılarak İzmir Körfezi'ndeki su kirliliği ayrıntılı bir şekilde haritalandırıldı. Hazırlanan haritalarda, Körfez’in en kirli alanları kırmızıyla, daha az kirli bölgeler ise sarı ve turuncu tonlarında gösterildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Harita Mühendisi Doç. Dr. Osman Salih Yılmaz, uydu görüntüleri sayesinde su kalitesindeki değişimlerin hızlı bir şekilde izlenebildiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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