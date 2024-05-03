Madenciler ithal kömüre karşı çıkıyor! "17 bin işçi kapının önüne konulacak"

Yaşamlarının büyük bölümü yerin yüzlerce metre altında, “mutlak karanlık” dedikleri yerde geçiyor. En zorlu üretimle gün yüzüne kömür çıkarıyorlar. Somalı maden emekçileri, emeğine, yerli üretime sahip çıkıyor. İthal kömüre de “hayır” diyor.

Maden işçileri, hükümetin ithal kömür politikasına tepki gösterdi.

"Hükümetin 2015 yılından sonra yapmış olduğu destek, bizden geri alınmaya başlandı. Yer altı madencileri zor durumda, elindeki kömür rezervlerini tüketemiyor. Piyasaya veremediği için ithal kömür, bizim yerli kömürümüzden daha ucuz."

Türkiye Maden İşleri Sendikası Ege ve Marmara Bölgesi Örgütlenme Uzmanı Selçuk Metin uyarılar yaptı; "yerli kömür yoksa işsizlik var" dedi.

"Soma yüzde 65 linyit rezerviyle Türkiye’nin gözbebeği. Yarın yerli kömürümüz satılmadığında 17 bin maden işçisi kapının önüne konulacak. Ocaklarımız kapanacak. Biz diyoruz ki ithal kömür durdurulup, yerli kömüre daha fazla ağırlık verilsin."

Maden işçileri, yarattıkları yerli enerjiyle bölge ve ülkenin kalkınmasına omuz vermek istiyor.

"Eğer bu kömürümüzü pazarlamadığımızda, esnafımız, kamyoncular ve Türkiye’deki tüm maden sektörü zor durumda kalacak."

Türk Milleti bu toprağın cevheri ile ısınsın istiyorlar. Çözüm bulunmazsa alana çıkacaklar.