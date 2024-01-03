Marketlerde Fiyat Etiketleri Değişti

Marketlerin etiket değişimi süratle devam ederken bir zincir markette yeni yıl öncesi 95 liradan satılan 30'lu yumurtanın fiyatı 3 Ocak itibariyle 115 liraya yükseldi.



Yine bir zincir markette 250 gramlık dana kangal sucuk 135 lira iken 28 Aralık yani asgari ücret zammının ertesi günü 159 liraya çıktı.



7 bin 500 lira ile yaşam mücadelesini sürdüren emeklilerde geçinemiyor, henüz yeni yıl zammı maaşına yansımamış sabit gelirli de. Vatandaş gram gram dönemine geçiş yapıldığını söylüyor.



