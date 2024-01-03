Marketlerde Fiyat Etiketleri Değişti
Asgari ücret zammı cebe girmeden eridi. Öyle ki yüzde 49 zam sonrası, zincir marketler raflardaki fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı. Peynir, sucuk, yağ, yumurta, çikolata derken birçok ürün kaleminde fiyatlar değişti. Vatandaş kilo kilo dönemini çoktan unuttuğunu anlattı.
Marketlerin etiket değişimi süratle devam ederken bir zincir markette yeni yıl öncesi 95 liradan satılan 30'lu yumurtanın fiyatı 3 Ocak itibariyle 115 liraya yükseldi.
Yine bir zincir markette 250 gramlık dana kangal sucuk 135 lira iken 28 Aralık yani asgari ücret zammının ertesi günü 159 liraya çıktı.
7 bin 500 lira ile yaşam mücadelesini sürdüren emeklilerde geçinemiyor, henüz yeni yıl zammı maaşına yansımamış sabit gelirli de. Vatandaş gram gram dönemine geçiş yapıldığını söylüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi