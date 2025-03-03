Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar olacak? TÜİK ev ve dükkan kira artış oranı Mart 2025 ne kadar oldu?

Her ay düzenli olarak duyurulan enflasyon rakamları, birçok ekonomik göstergede olduğu gibi kira artış hesaplamalarında da temel kriterlerden biri. Bu süreçte özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öne çıkıyor. TÜFE, vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimini yansıtırken, ÜFE ise üretim maliyetleri ile sanayi sektöründeki fiyat dalgalanmalarını gösteriyor. Peki, Mart ayı kira zam oranı 2025 ne kadar olacak? İşte detaylar...

Kira zammı birazdan açıklanacak! 2025 Mart ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Ev sahipleri ve kiracılar için büyük önem taşıyan kira zam oranı, her ay olduğu gibi bu ay da yakından takip ediliyor. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşarak birçok sektörde fiyatlandırma kararlarına yön veriyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte, 2025 yılının ikinci ayı olan şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak. Peki, Mart ayı kira artışı ne kadar olacak, resmi duyuru yapıldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verileri açıklandı.

TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık bazda %2,27, yıllık bazda %39,05 artış kaydetti.