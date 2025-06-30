Mayıs 2025 işsizlik verileri açıklandı: İşsiz sayısı geriledi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı 0,2 puanlık düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, ekonomide kademeli bir toparlanmanın sinyali olarak yorumlandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azaldı. Böylece toplam işsiz sayısı 2 milyon 972 bin kişi olarak açıklandı.

32 MİLYON 519 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Dünya Gazetesi'ne göre, 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü sayısı mayıs ayında 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 düzeyinde sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 70,9, kadınlarda yüzde 36,5 olarak ölçüldü.