MB'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda yılın son enflasyon raporuna dair sunum yaptı. Karahan, asgari ücret 2025 zammı için dikkat çeken bir açıklamada yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
MB'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması
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Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını bekliyor. Enflasyon altında ezilen asgari ücretliler Ocak 2025 yılına odaklandı. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı konuşulanlar arasında... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan asgari ücret için kritik açıklama geldi.

'YÜKSEK BİR ZAM OLSA BİLE...'

"Asgari ücrette karar verici değiliz, kurulda da değiliz. Resmi ya da gayri resmi tavsiyede bulunmuyoruz. Raporda enflasyon tahmini vermek zorundayız

Yetkili mercilerin varsayımlarından yola çıkıyoruz, tahminlerimizi oluşturuyoruz, yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyon. Biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz biz bu konuda kararlayız

Bugüne kadar eşgüdüm içinde karar verildi. Bizi sürprize uğratan bir durum olmadı. 2025’te görünüm daha olumlu olacak. Burada yüksek bir zam olsa bile enflasyona etkisi çok düşük olması lazım ama görünen bir kalem olduğu için beklentilere negatif etkisi olabiliyor. Önümüzdeki dönemde daha olumlu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 'ÖNGÖRÜLER DE DÜŞÜK ZAMLAR GÖSTERİYOR'

MB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise, "Yeni asgari ücret için, biz tavsiye mercii değiliz ama değişik asgari ücret artışlarında ücret geçişkenliğinin ne olduğu, ne olacağı konusunda çalışmalarımız var." diyerek sözlerine devam etti;

- Şansımız var, etkisi daha düşük olacak. Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur. Beklentiler evet önemli, geçmişe dönük gerçekleşen değerleri kaale aldığınızda ileride sizin beklentinizde ağırlığı yüksek kalırsa atalette yüksek kalıyor. Hatalı çıkarımlar yaptığını ortaya çıkacak. Yüksek enflasyon döneminde bu zor bir durum.
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