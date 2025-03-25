Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek! Ekonomide son gelişmeler masaya yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye ekonomisinin gidişatını değerlendirmek amacıyla yabancı yatırımcılarla online toplantı düzenleyecek. Piyasalardaki son dalgalanmaların nedenleri ve ekonomiye etkileri görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Toplantının en önemli başlıklarından biri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecinin piyasalara etkisi olacak. Suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık suçlamalarıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınan İmamoğlu’nun ardından, döviz ve altın fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanmıştı.

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip ederken, toplantıda hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor.