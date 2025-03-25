Indiana Pacers galibiyet serisini sürdürdü! İşte NBA’de gecenin sonuçları
NBA’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Indiana Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves’u 119-103 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan milli oyuncu Adem Bona, Philadelphia 76ers formasıyla 6 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.
NBA’de Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Indiana Pacers, sahasında ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 119-103 mağlup etti. Bu sonuçla Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı ve konferansta dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Karşılaşmada Tyrese Haliburton 24 sayı, 11 asistle takımını sırtlarken, Obi Toppin 20, Aaron Nesmith ise 17 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves cephesinde ise Naz Reid 20, Anthony Edwards 17 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.
ADEM BONA 76ERS FORMASIYLA SAHADA
Batı Konferansı’nda 14. sırada bulunan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers’ı 112-99 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Pelicans’ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla öne çıkarken, 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona 6 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Philadelphia’da ayrıca Jared Butler ve Justin Edwards da 19’ar sayı kaydetti.
NBA’DE GECENİN SONUÇLARI
Washington Wizards - Toronto Raptors: 104-112
Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves: 119-103
Brooklyn Nets - Dallas Mavericks: 101-120
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99
Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129
Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106
Kaynak: Anadolu Ajansı