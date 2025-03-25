Indiana Pacers galibiyet serisini sürdürdü! İşte NBA’de gecenin sonuçları

NBA’de Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Indiana Pacers, sahasında ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 119-103 mağlup etti. Bu sonuçla Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı ve konferansta dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmada Tyrese Haliburton 24 sayı, 11 asistle takımını sırtlarken, Obi Toppin 20, Aaron Nesmith ise 17 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves cephesinde ise Naz Reid 20, Anthony Edwards 17 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

ADEM BONA 76ERS FORMASIYLA SAHADA

Batı Konferansı’nda 14. sırada bulunan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers’ı 112-99 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Pelicans’ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla öne çıkarken, 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona 6 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Philadelphia’da ayrıca Jared Butler ve Justin Edwards da 19’ar sayı kaydetti.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards - Toronto Raptors: 104-112

Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves: 119-103

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks: 101-120

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99

Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129

Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106