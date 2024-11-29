Memiş’ten 'aralık ayı' uyarısı: Altın fiyatlarında neler bekleniyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güvenli limanın aralık ayındaki performansına ilişkin öngörülerini paylaştı. Memiş, özellikle aralık ayına dikkat çekti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Memiş’ten 'aralık ayı' uyarısı: Altın fiyatlarında neler bekleniyor?
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Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dönemde dalgalı seyreden altının aralık ayındaki yönü merak konusu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güvenli limanın son aydaki performansıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmesinde Aralık ayının özel bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Memiş, şu açıklamaları yaptı:

"Kasım ayının son haftasında olduğumuzu göz önünde bulundurursak, Aralık ayı itibarıyla birçok büyük yatırımcı küresel piyasalarda Noel tatiline çıkacak ve bu dönemde iyimser haber akışlarının ve barış haberlerinin artması beklenebilir. Çünkü yatırımcılar yıl sonuna olumlu bir kapanış yapmak isteyecekler" 

İslam Memiş, Aralık ayında piyasalarda manipülatif fiyatlamaların görülebileceğini belirterek, "Her gelen haber akışı, fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

Bu dönemde ons altın için geniş bant aralığında dalgalı bir fiyat hareketi görülebilir. 3 hafta boyunca 2580 dolar ile 2680 dolar arasındaki seviyeleri takip edeceğiz. Ancak yılın sonunda, ons altının 2700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlanması bekleniyor" şeklinde açıklama yaptı.

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