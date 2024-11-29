Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin batı ve orta kesimlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunda, azot dioksit gazına dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde puslu hava oluşumuna neden olacak gazın, kötü kokusuyla hissedileceği belirtildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldı. Uzmanlar, hava kalitesindeki düşüşe karşı vatandaşları uyardı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR
Puslu bir havaya neden olan azot dioksit gazı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kötü kokusuyla hissedilecek.
Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.
PUSLU VE KÖTÜ KOKAN HAVA
MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.