Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldı. Uzmanlar, hava kalitesindeki düşüşe karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Puslu bir havaya neden olan azot dioksit gazı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kötü kokusuyla hissedilecek.

Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.

PUSLU VE KÖTÜ KOKAN HAVA

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.