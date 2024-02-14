Memur emeklisi cefa çekiyor

Çalışma hayatının fiziki zorluklarının yanı sıra, emekçiler bir de aleyhlerine hazırlanan yasal düzenlemelerle boğuşuyor. Bir memur 1999 yılında emekliye ayrıldığında maaş bağlanma oranı yüzde

70 seviyelerindeydi. Memuriyetine 2008 yılı ekim ayından sonra hak kazananlar için bu oran yüzde 35’lere kadar geriledi.

Maaş bağlanma oranlarında 3 dönem dikkat çekiyor. 1999 yılında yüzde 70 seviyesindeki oran 1999-2008 arasında yüzde 60'lar seviyesine çekildi. 1 Ekim 2008 tarihinde ise 5510 sayılı kanunla bu oran yüzde 50 seviyesine düştü.

Hak kaybı bununla da kalmıyor. Memurlar çalışırken ek ödemelerle maaşlar arttırılıyor. Döner sermaye, seyyanen zam, ek dersler ve benzeri ekstra kalemler çalışırken kazanç emekliliğpe ayrılınca kayıba neden oluyor. Bu kalemlerle Memurun kaybı aylık bağlanma oranının yüzde 35’lere gerilemesine neden oluyor.

Türkiye Kamusen İzmir Temsilcisi İrfan Toksoy, 5510 sayılı kanunun memur lehine değiştirilmesini talep etti.



