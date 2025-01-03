Memur ve emekli zammında son viraj: İşte konuşulan rakam

2025 yılından itibaren geçerli olacak memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zam oranları, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle netleşiyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Memur ve emekli zammında son viraj: İşte konuşulan rakam
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TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı rakamlar, 2024’ün son 6 aylık enflasyon oranını ortaya koyacak ve zam farklarını belirleyecek.

SSK ve Bağkur Emeklilerinin Zam Oranı

Şu ana kadar temmuz-kasım dönemi kümülatif TÜFE oranı yüzde 14,57 olarak açıklandı. Aralık ayı TÜFE’sinin:

%1 çıkması durumunda zam oranı %15,72 olacak.
%2 çıkması durumunda zam oranı %16,86 seviyesine ulaşacak.

Memur ve Memur Emeklilerinin Zam Oranı

Dönem Toplu Sözleşme gereği, memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile birlikte artış alacak. Şu ana kadar 5 aylık TÜFE’ye göre artış oranı %10,40 olarak hesaplandı. Eğer aralık ayı TÜFE’si:
%1 olursa zam oranı %11,50 olacak.
%2 olursa zam oranı %12,61 olacak.

Mevcut Maaşlar ve Beklentiler

En düşük memur emekli maaşı: 17.588 TL
En düşük memur maaşı (aile yardımı dahil): 39.177 TL
En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı: 12.500 TL (tamamlayıcı destekle birlikte)

SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşına oransal artış yapılması beklenmiyor, ancak hükümetin bu konuda nasıl bir düzenleme yapacağı netleşmiş değil.

Refah Payı ve Eşit Zam Uygulaması

Geçmiş dönemlerde memur ve emekli maaşlarına ek refah payı artışı yapılmıştı. Ancak bu dönem refah payı artışının gündeme gelme ihtimali zayıf olarak değerlendiriliyor. Zam oranlarının eşitlenip eşitlenmeyeceği de henüz netlik kazanmadı.

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