Memur ve emekliler dikkat! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu.

Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İlk toplantı, 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Peki ilk toplantıda neler masada olacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi:

- Niyetlerin dile getirildiği bir açılış toplantısı olacaktır. Özellikle oturumlar, müzakereler daha sonraki günlerde belli olacaktır. Muhtemeldir ki o gün bir takvim belli olabilir. Hangi hizmet kollarının ne zaman görüşüleceğine dair. Kamu çalışanlarına geneline yönelik taleplerin ne zaman görüşüleceğine dair takvim de belli olabilir.