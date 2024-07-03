Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Temmuz ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 19,31 oranında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı.
Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.
MAYIS AYI ENFLASYONU YÜZDE %62.51 SEVİYESİNE ULAŞMIŞTI
TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon oranı %54,72 olarak kaydedilirken, şubat ayında bu oran %55,91'e, mart ayında 57,50'ye, nisan ayında ise %59,64'e çıkmıştı. Mayıs ayında enflasyon oranı da %62,51 seviyesine ulaşmıştı.