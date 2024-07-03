Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı.

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

MAYIS AYI ENFLASYONU YÜZDE %62.51 SEVİYESİNE ULAŞMIŞTI

TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon oranı %54,72 olarak kaydedilirken, şubat ayında bu oran %55,91'e, mart ayında 57,50'ye, nisan ayında ise %59,64'e çıkmıştı. Mayıs ayında enflasyon oranı da %62,51 seviyesine ulaşmıştı.