Memurların gözü 31 Ağustos'ta!

Memur ve memur emeklisinin gözü 31 Ağustos'ta.

2024-2025 yıllarında kamu çalışanları ve kamudan emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları için görüşmeler sürüyor. Masada hükümeti Çalışma Bakanlığı, kamu çalışanlarını ise Memur-Sen temsil ediyor.

Zam oranlarında anlaşamayan tarafların müzakeresinden uzlaşı çıkmamıştı. Dosya Yüksek Hakem Kurulu'na intikal etti.

Yüksek Hakem Kurulu 29 Ağustos'ta 4'üncü toplantısını yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14'te başlayan toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

Artık gözler 31 Ağustos tarihine çevrildi. 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.