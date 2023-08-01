Memurların zam pazarlığı başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklama yapıyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ülkemizde eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe, enerjiden sosyal politikalara, çalışma hayatından aile politikalarına, sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır. Bu süreç hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kamu yönetimi teşkilatlarımızda ve kamu personel sistemimizde çok etkin ve verimli kararlar alınmasına fırsat vermiştir.

Bizler, aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle yine milletimizden aldığımız yetki ve güçle, AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barışı ve huzuru tesis eden yönetim anlayışını benimsedik.

Kamu yönetim sistemimizi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, en kısa sürede en az maliyetle, en son teknolojilerle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilirlik ve katılımın olduğu yönetim anlayışıyla geliştirdik. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin tüm il, ilçe, belde ve köylerinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerimizi dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı başardık.

Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz yönden etkilemiştir. Pandemi döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak uzaktan çalışmalarına imkan sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarının fedakar gayretleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize ambulans uçaklarla sağ salim getirilmesi ve tek kişilik odalarda tedavi ettirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü, etkinliğini ve vatandaşına verdiği değeri göstermektedir. Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında sağlık ve sosyal güvenlik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Hamdolsun bu imkanlar sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirildi.

Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60'lar seviyesinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra, siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır.