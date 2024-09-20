Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak! İşte yapılacak sunumun ayrıntıları

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sunumda, milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak! İşte yapılacak sunumun ayrıntıları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Fatih Karahan, 3 Ekim Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak komisyonda sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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