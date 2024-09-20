AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Dikkat! Etkili olacağı saatler duyuruldu

AKOM, İstanbul'da kuvvetli sağanağın etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunurken yağışların ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği de belirtildi. İşte İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Dikkat! Etkili olacağı saatler duyuruldu
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışların il geneline yayılmasının beklendiği ifade edildi.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Dikkat! Etkili olacağı saatler duyuruldu - Resim : 1

AKOM, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Dikkat! Etkili olacağı saatler duyuruldu - Resim : 2

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul akom Hava durumu yağmur son dakika
Günün Manşetleri
Fatih Karahan, TBMM'de sunum yapacak
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Tüketici güven endeksi yükseldi
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı