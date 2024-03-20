Merkez Bankası faiz kararı belli olacak

Geçtiğimiz ayki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı belli olacak
Editör: Orhun Çoban

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

# Merkez Bankası # faiz kararı
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