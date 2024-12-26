Merkez Bankası kararı sonrası dolarda son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 8 ay sonra 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti. Bugüne 35,27 TL'den başlayan dolar karar sonrasında 35,21'e kadar geriledi. , Euro ise 36,72 TL'ye yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son olarak yıllık enflasyonun yüzde 68,50'ye ulaştığı mart ayında politika faizini 45'ten 50'ye çıkarmış ve o tarihten beri yüzde 50'de tutuyor. Enflasyon ise mayıs ayında yüzde 75 ile zirveyi gördükten sonra borçlanma maliyetinin artması ve talebin kesilmesiyle birlikte gerileyerek Kasım yüzde 47,09'a geriledi.

2 gün önce açıklanan 2025 enflasyon rakamının yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL ile işçi talebinin altında, piyasanın beklediği ölçüde olması TCMB'nin elini faiz indirimi konusunda rahatlattı. Küresel bankalar asgari ücrette yüzde 25-yüzde 30 arasında bir rakamın beklendiğini ve bunun üstünde yapılacak zammın hem enflasyon beklentilerini bozacağını hem de şirketleri zorlayacağını hesap ediyordu.

Öte yandan hizmet enflasyonunda katılığın gevşemesi ve gerilemesi de TCMB'nin istediği birşeydi. Anketlere katılan ekonomistler, TCMB'nin 150 ila 200 baz puan indirim yapmasını bekliyor. Piyasalar faiz indiriminin yanı sıra TCMB'nin karar metninde ne gibi mesajlar vereceğine odaklanacak.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili olarak "çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz." sözlerini kullandı. Erdoğan "Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 TL, yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu." dedi.

Öte yandan TCMB "2025 yılı Para Politikası Metni"nde 2025 yılında 8 Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacağını açıkladı. Metinde 2025 yılında Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılmasının planladığı ifade edildi.

Metinde döviz kurlarının seviyesiyle ilgili herhangi bir hedef olmadığı, kurların düzeyini belirleme amacıyla döviz satışı ya da alışının gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

Küresel piyasalarda ise Noel sakinliği yaşanıyor. Dün Noel nedeniyle tüm küresel piyasalar tatilde iken bugün Avrupa geneli tatilde, ABD ise açık olacak.