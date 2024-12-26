Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranını 250 baz puan düşürme kararı aldı. Bu indirimin ardından faiz oranı %47,50 seviyesine çekildi. Alınan bu karar, piyasalar ve ekonomi çevrelerinde dikkatle takip edilirken, indirimin ekonomik etkileri merak konusu oldu.

PPK tarafından yapılan açıklamada, aralık ayına ait öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği ve iç talebin bu düşüşü destekleyici seviyelerde olduğu belirtildi. Kurul, aynı zamanda operasyonel çerçevede bir değişiklik yaparak, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarını politika faizine kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirledi.

PPK'nın Karar Metninden Öne Çıkanlar:

Enflasyon Göstergeleri: Kasım ayında enflasyonun ana eğilimi yatay seyretti. Aralık ayında ise enflasyonda düşüşe yönelik olumlu sinyaller gözlemlendi. Özellikle temel mal enflasyonu düşük kalmaya devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşme eğilimi güçlendi. İşlenmemiş gıda fiyatları ise önceki aylardaki yüksek seyrin ardından aralık ayında daha ılımlı bir tablo sergiledi.

Para Politikası Duruşu: Kararlı para politikası, Türk lirasındaki reel değerlenme, iç talepte dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecine destek sağlamaktadır. Ancak, enflasyon beklentilerinde risk unsurları varlığını sürdürüyor.

İleriye Dönük Politika: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası uygulanmaya devam edileceği vurgulandı. Kurul, kararlarını veri odaklı, şeffaf ve ihtiyatlı bir çerçevede alacağını belirtti. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarındaki beklenmeyen gelişmelerin parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için ilave önlemler alınabileceği ifade edildi.

PPK toplantısına katılan üyeler: Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul.