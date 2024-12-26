Kar yağışı başlıyor: Bugün 10 ile kar yağacak!

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin raporunda, kar yağışı beklenen iller tek tek sıralandı. İşte 26 Aralık’ta kar yağışının etkili olması beklenen şehirler ve detaylar...

EDİRNE

KIRKLARELİ

GÜMÜŞHANE

ERZİNCAN

TUNCELİ

BAYBURT

BİNGÖL

MUŞ

BİTLİS HAKKARİ