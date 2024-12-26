Kar yağışı başlıyor: Bugün 10 ile kar yağacak!

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Aralık 2024 Perşembe gününe dair hava tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, bugün 10 ilde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar yağışı başlıyor: Bugün 10 ile kar yağacak!
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Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin raporunda, kar yağışı beklenen iller tek tek sıralandı. İşte 26 Aralık’ta kar yağışının etkili olması beklenen şehirler ve detaylar...

Kar yağışı başlıyor: Bugün 10 ile kar yağacak! - Resim : 1

EDİRNE

KIRKLARELİ

GÜMÜŞHANE

ERZİNCAN

TUNCELİ

BAYBURT

BİNGÖL

MUŞ

BİTLİS HAKKARİ

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