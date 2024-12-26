Kar yağışı başlıyor: Bugün 10 ile kar yağacak!
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Aralık 2024 Perşembe gününe dair hava tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, bugün 10 ilde kar yağışı bekleniyor.
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Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin raporunda, kar yağışı beklenen iller tek tek sıralandı. İşte 26 Aralık’ta kar yağışının etkili olması beklenen şehirler ve detaylar...
EDİRNE
KIRKLARELİ
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
TUNCELİ
BAYBURT
BİNGÖL
MUŞ
BİTLİS HAKKARİ