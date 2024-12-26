Kar yağışı Çanakkale'yi etkiledi: 27 Aralık okullar tatil olacak mı?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun yağışlarla birlikte, öğrenciler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Çanakkale'de 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? İşte cevabı:

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, birçok kişi okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Ancak şu ana kadar Çanakkale Valiliği’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Çanakkale’de okulların tatil edilip edilmediği konusunda herhangi bir açıklama gelmiş değil.