Kar yağışı Çanakkale'yi etkiledi: 27 Aralık okullar tatil olacak mı?

"Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?" sorusu, soğuyan havalar ve başlayan kar yağışı ile birlikte gündemde. 27 Aralık Cuma günü Çanakkale'deki okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar yağışı Çanakkale'yi etkiledi: 27 Aralık okullar tatil olacak mı?
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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun yağışlarla birlikte, öğrenciler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Çanakkale'de 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? İşte cevabı:

Kar yağışı Çanakkale'yi etkiledi: 27 Aralık okullar tatil olacak mı? - Resim : 1

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, birçok kişi okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Ancak şu ana kadar Çanakkale Valiliği’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Çanakkale’de okulların tatil edilip edilmediği konusunda herhangi bir açıklama gelmiş değil.

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