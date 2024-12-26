Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti
2022 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan’ın kardeşi ve iş insanı Rıza Kalkavan, sahte alkollü içki nedeniyle hayatını kaybetti.
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İddiaya göre, Ortaköy'deki bir işletmeden satın aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tükettikten sonra aniden fenalaşan Rıza Kalkavan, ilk olarak görme kaybı yaşamaya başladı. Kalkavan, yakınları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan 59 yaşındaki iş insanı, tüm müdahalelere rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kalkavan’ın ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.