Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Aralık 2024 tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 26 Aralık 2024 perşembe günü bu ilçelerde su kesintisi olacak. İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
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Güncel bilgilere göre, aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde belirtilen saat aralıklarında su kesintisi planlanmaktadır:

Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim : 1

1. Kadıköy İlçesi:

Fenerbahçe Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle su kesintisi.
Caddebostan Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında altyapı yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi.

2. Üsküdar İlçesi:

Beylerbeyi Mahallesi: 08:00 - 14:00 saatleri arasında şebeke bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi.
Kuzguncuk Mahallesi: 11:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle su kesintisi.

3. Beşiktaş İlçesi:

Etiler Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında su deposu temizliği nedeniyle su kesintisi.
Levent Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek: 26 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim : 2

4. Bakırköy İlçesi:

Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle su kesintisi.
Yeşilköy Mahallesi: 12:00 - 18:00 saatleri arasında altyapı çalışması nedeniyle su kesintisi.

5. Sarıyer İlçesi:

Tarabya Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi.
İstinye Mahallesi: 13:00 - 19:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle su kesintisi.

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