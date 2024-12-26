Meteoroloji açıkladı: "İzmirliler dikkat!", 26 Aralık hava durumu

Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre İzmir’de bugün hava sıcaklıkları gün içinde 11-16 derece arasında değişecek. Günlük ortalama sıcaklık 13 derece civarında hissedilecek.

Beklenen Detaylar:

Hava Sıcaklığı: 11°C - 16°C

Hissedilen Sıcaklık: 11°C - 16°C

Nem Oranı: %57 - %84 arasında

Kış koşullarının kendini hissettirdiği bu günlerde, Meteoroloji vatandaşları özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşütmemek için dikkatli olmaya davet etti. Nem oranının yüksek olması nedeniyle yer yer sisli hava görülebilir.