Meteoroloji açıkladı: "İzmirliler dikkat!", 26 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için İzmir’de beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte İzmir’de gün boyunca yaşanacak hava durumu detayları:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji açıkladı: "İzmirliler dikkat!", 26 Aralık hava durumu
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Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre İzmir’de bugün hava sıcaklıkları gün içinde 11-16 derece arasında değişecek. Günlük ortalama sıcaklık 13 derece civarında hissedilecek.

Beklenen Detaylar:

Hava Sıcaklığı: 11°C - 16°C
Hissedilen Sıcaklık: 11°C - 16°C
Nem Oranı: %57 - %84 arasında
Kış koşullarının kendini hissettirdiği bu günlerde, Meteoroloji vatandaşları özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşütmemek için dikkatli olmaya davet etti. Nem oranının yüksek olması nedeniyle yer yer sisli hava görülebilir.

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