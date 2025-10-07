Merkez Bankası kasayı doldurdu! Rezervler 183 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin görünümü ve para politikası hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Karahan, konuşmasında sıkı para politikasının etkilerinin görülmeye başladığını ve iç talebin yavaşlama eğilimi gösterdiğini vurguladı. “Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep şartları dezenflasyonist düzeyde seyrediyor” diyen Karahan, “Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı, “Brüt rezervler 183 milyar dolara yükseldi” açıklamasıyla, son dönemde Türkiye ekonomisinde dikkat çeken rezerv artışına da vurgu yaptı.

“KÜRESEL BELİRSİZLİK AZALDI AMA RİSKLER DEVAM EDİYOR”

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, belirsizliklerin bir miktar azaldığını ancak jeopolitik risklerin etkisini sürdürdüğünü söyledi: “Belirsizliğin halen yüksek düzeyini koruduğunu görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler küresel ekonomik görünüm üzerinde etkili olmaya devam ediyor.”

Karahan, birçok ülkede büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek, “Buna rağmen, küresel büyüme görünümü ocak ayına göre kısmen zayıf kalmaya devam ediyor” dedi.

Enerji fiyatlarının dalgalı seyrine de değinen Karahan, zayıf talep ve üretim artışlarının enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını söyledi.

“CARİ AÇIK YÜZDE 1,3’E GERİLEDİ”

TCMB Başkanı, cari açıkta yaşanan gelişmeleri de paylaştı. İkinci çeyrekte cari açığın bir miktar arttığını ancak iç talep görünümüyle uyumlu biçimde ılımlı seyrettiğini belirtti.

Karahan, “Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti” dedi ve eylül ayına ilişkin geçici verilerin dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ettiğini aktardı.

2025 yılı için cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngördüklerini kaydeden Karahan, buna karşın enerji fiyatları ve küresel ticaret politikaları kaynaklı risklerin sürdüğünü vurguladı.

Enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmesinde Karahan, gıda ve hizmet fiyatlarının eylül ayında enflasyonda etkili olduğunu söyledi. “Tüketici enflasyonu yüzde 33,3’e gerileyerek 4,6 puanlık bir düşüş kaydetti” diyen Karahan, özellikle hizmet grubunda son beş ayda önemli bir düşüş yaşandığını ancak yıllık enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini ifade etti. Kira artışlarının da yavaşladığını belirten Karahan, “Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler aylık kira enflasyonunda yüzde 4 civarındaki seyrin yerini daha düşük oranlı artışlara bıraktı” dedi.

“SIKI PARA POLİTİKASI DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK”

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayan Karahan, temmuz ve eylül aylarında politika faizinin toplamda 5,5 puan indirilerek yüzde 40,5’e çekildiğini hatırlattı. “Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak” diyen Karahan, ekonomik birimlerin beklentilerindeki dalgalanmaları önlemek için parasal aktarımın makroihtiyati tedbirlerle desteklendiğini belirtti.

Karahan ayrıca, likidite koşullarının etkin bir biçimde yönetilmeye devam ettiğini söyledi.

“REZERVLER 59 MİLYAR DOLAR ARTTI”

TCMB Başkanı, Türkiye’nin rezerv pozisyonuna ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı. “Brüt rezervler 26 Eylül 2025 itibarıyla 183 milyar dolara yükseldi” diyen Karahan, swap hariç net rezervin de 57 milyar dolar düzeyine ulaştığını ifade etti.

Karahan, “22 Mart 2024 ile 26 Eylül 2025 arasında brüt rezervler 59 milyar dolar artarken, swap hariç net döviz pozisyonu 122 milyar dolar iyileşti” dedi.

Yurt dışı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin sürdüğünü belirten Karahan, “Risk primindeki düşüş eğilimi devam ediyor, piyasa oynaklık göstergeleri de istikrarlı bir görünüm sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Karahan, işsizlik oranının geçmiş yıllara göre düşük seyrettiğini de belirtti: “İkinci çeyrekte bir miktar artan manşet işsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi.”

Ekonomideki genel güven ortamının Türk lirasına olumlu yansıdığını söyleyen Karahan, “Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artması, rezervlerimize de olumlu yansımaya devam ediyor” dedi.