Eski Ak Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocabıyık, tutuklama kararından önce sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurmuş, emniyette ifade vereceğini açıklamıştı.

“AK PARTİ HERKESE BİR ŞEY DAĞITIYOR” SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hüseyin Kocabıyık, kısa süre önce verdiği bir röportajda AK Parti içindeki sistemin işleyişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kocabıyık, “AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar” demişti.

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı.

Kocabıyık paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” Kocabıyık ayrıca Erdoğan’ın adaylığı hakkında da “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı.” ifadelerini paylaşmıştı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kocabıyık’ın sosyal medya paylaşımlarının ardından AK Parti Merkez Disiplin Kurulu harekete geçmişti.

Paylaşımın yapıldığı tarihten üç gün sonra, 22 Mart’ta kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart’ta partisinden ihraç edilmişti.