Tarihte ölçülen en yakın ikinci asteroid geçişi! NASA, ABD’deki hükümet kısıtlamaları nedeniyle bu olayda sessiz kaldı

Astronomlar, “2025 TF” adı verilen küçük bir asteroidi, Dünya’ya şimdiye kadar gözlemlenen en yakın ikinci geçişlerden biri yaparken ancak geç fark edebildi.

Yapılan yörünge analizlerine göre, asteroid 1 Ekim 2025’te gezegenimizin merkezine olan uzaklığı yaklaşık 6.780 kilometreydi. Dünya yüzeyinden ölçüldüğünde ise Antarktika üzerinde yalnızca yaklaşık 428 ± 7 kilometre yükseklikten geçti.

Asteroidin çapı yaklaşık 1–3 metre arası olarak tahmin ediliyor. Bu büyüklükte bir gök cismi Dünya için büyük bir tehdit oluşturmaz; atmosferimize girse bile genellikle parçalanır.

İlginç olan nokta, bu geçişin NASA açıklamasıyla gelmemesi. ABD’deki hükümet kısıtlamaları nedeniyle NASA’nın sessiz kaldığı bu olay, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından doğrulandı.

Gök cismi, geçişinden saatler sonra Catalina Sky Survey tarafından tespit edildi. Bu geç keşif, küçük asteroidleri tespit eden erken alarm sistemlerinde hâlâ ciddi boşluklar olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu tür lak sürpriz geçişlerin daha büyük tehlikeli cisimler için de benzer risk taşıdığı uyarısında bulunuyorlar. Gözlem ağlarının hassasiyeti ve kapsama alanı artırılmalı diyorlar.