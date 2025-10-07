Denizde büyük patlama! Trabzon Valiliği’nden açıklama geldi

Trabzon Valiliği, Ortahisar ilçesi açıklarında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Bugün saat 16.45 sıralarında ilçenin yaklaşık 1 mil açığında denizde bir patlama meydana geldi. İlçe merkezinin birçok noktasından duyulan ve görülen patlama, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlamanın yaşandığı alanda ve çevresinde herhangi bir deniz aracının bulunmadığı gözlendi.

Konuya ilişkin Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.”